I furbetti dell’8 marzo Vendevano mimose senza autorizzazione: due ambulanti multati

Vendono mazzetti di mimose senza la licenza commerciale, sequestrati oltre 260 rametti e staccata una multa da 5mila euro. Dovranno pagarla due venditori ambulanti che mercoledì, nel giorno della festa della donna, sono stati sorpresi dai finanziari mentre vendevano abusivamente alla Baraccola e in città. I militari del comando provinciale della guardia di finanza erano sul territorio per i controlli intensificati per garantire che non avvenissero vendite non autorizzate, a scapito dei negozi di fiori che hanno la documentazione in regola. L’attività svolta dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego ha portato al sequestro di ben 267 composizioni floreali di vario genere, rametti di mimosa ben confezionati e posti in vendita su bancarelle improvvisate ad un prezzo compreso tra i 4 ed i 6 euro ciascuno. Ad effettuarle hanno trovato due venditori ambulanti. Uno era in zona Baraccola, l’altro vicino al centro cittadino. I militari si sono fermati per un controllo e sono risultati completamente sprovvisti delle previste autorizzazioni e licenze imposte dalla legge regionale. I due venditori, italiani, hanno perso così la merce, che è stata sequestrata, e anche il profitto, pari a circa 1.300 euro. In più hanno avuto una multa da 5mila euro ciascuno perché vendevano senza averne i titoli. I finanzieri hanno effettuato un controllo più intenso rispondendo ad un appello che la Federfiori-Confcommercio imprese per l’Italia aveva fatto come associazione della categoria dei fiorai, richiamando l’attenzione dei Comuni nei confronti di tutte quelle forme di illegalità che si incontrano quotidianamente nel commercio dei fiori in vari periodi dell’anno.