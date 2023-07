I furbetti delle mascherine Modificavano loghi e siti Due anconetani a giudizio

di Marina Verdenelli

C’era carenza di mascherine e il Covid-19 era nel pieno dei contagi mondiali. In due si sarebbero approfittati dell’emergenza sanitaria in atto per camuffare due siti internet, modificare il logo di ditte già accreditate dal ministero della Salute e spacciarsi per venditori di dispositivi protettivi quali mascherine facciali, guanti e alcol. Almeno una decina tra privati cittadini e titolari di farmacie sono rimasti truffati pagando gli importi con regolari bonifici bancari per non vedersi poi arrivare la merce. Il giochetto sarebbe andato avanti per due mesi, da aprile a giugno del 2020 quando poi sono state fatte le prime denunce e la polizia postale ha sequestrato i siti e anche il materiale informatico in uso. Con l’accusa di falsità materiale di documenti informatici e truffa in concorso sono finiti a processo due anconetani di 25 e 30 anni. Il primo avrebbe fatto le operazioni mentre il secondo avrebbe fornito i propri dati per la registrazione di due siti a suo nome con i riferimenti bancari del proprio conto per incassare i pagamenti. Stando alle accuse avrebbero alterato il documento informatico del ministero della Salute che indicava alla voce "soggetto autorizzato al commercio online di medicinali" e rilasciato ad una vera società che si occupava di distribuire i presidi sanitari protettivi per inserirlo nel proprio sito web. Cittadini ma anche personale medico e sanitario, che in quel periodo cercava le mascherine e tutto l’occorrente per proteggersi dalla diffusione del virus, hanno abboccato alle offerte di vendita acquistando mascherine ffp2, ffp3, guanti di nitrile e alcol. Tra i beffati sono cadute persone di Civitavecchia, della Germania, da Sanremo e anche da Chiaravalle, Due le farmacie truffate, una a Milano e l’altra con attività a Sanremo. C’è chi ha speso più di 300 euro per 50 mascherine ffp3, chi ha pagato 120 euro la fornitura di guanti, chi 20 euro per due mascherine ffp3. Gli importi maggiori sono stati spesi dalle farmacie, una quasi 600 euro per materiale vario e un’altra più di 2mila euro per guanti, alcol e mascherine. Nessuno ha visto mai arrivare nulla ma i pagamenti sono stati incassati. Il 25enne, difeso dagli avvocati Costantino Larocca e Federica Battistoni, si dichiara innocente e parla di un indirizzo ip violato da altri. Ha scelto di essere processato in abbreviato, discussione l’11 luglio. II 30enne, difeso dall’avvocato Stefano Pauri, respinge le accuse e sostiene di essere stato lui stesso raggirato. Farà l’ordinario il 3 ottobre.