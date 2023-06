I furbetti senza cuore "Un funerale con l’Iva Ma attenti: c’è chi lucra anche sui cari defunti"

Un lutto che ti colpisce all’improvviso, mentre sei all’estero. Lo strazio per un fratello che se ne va a 53 anni. Una ragazza, tua figlia, a cui affidare la ‘cosa’. Quello che accade ‘dopo’ ve lo potete immaginare. Tutti hanno subito un lutto. In realtà accadono cose che si fa fatica a immaginare. Questa lettera che Monica Ferraioli ha inviato al nostro giornale le racconta.

"Sei sul pullman da Dublino a Galway e ti avvertono che tuo fratello è morto. Allora vedi di rientrare al più presto, ma intanto qualcuno deve pur intervenire. E così tocca a mia figlia, 25 anni, è grande, siamo d’accordo, ma per certe situazioni ci vorrebbe un po’ di ‘pelo sullo stomaco’, un po’ di cinismo (che troverete qui, ma sono umana, e la rabbia fa questi scherzi). La accompagna il fidanzato, un bel pezzo di figliolo (l’elemento non è irrilevante). Verso le 21 si deve chiamare qualcuno per trasportare la salma (e non so perché, ma quando scrivo ’salma’ riferito a mio fratello mi viene sempre un po’ da piangere) e si chiama a caso, avvertendo però che ’Mio zio è un omone, pesa almeno 100 chili’. Arrivano verso le 23, e benché il telo da trasporto sia rettangolare, si presentano in tre. Ma la salma è veramente un omone e non ce la fanno. Viene precettato il ragazzo di mia figlia. Sì, si è offerto spontaneamente, ma non si fa così. Lui è coinvolto, è stato lui a entrare in quella stanza evitando l’accesso alla fidanzata. E se cadeva dalle scale? Ma non importa, è giovane e forte (il giorno dopo è andato al pronto soccorso per un’infiammazione del trigemino e dolori vari) ma la salma arriva a destinazione. Il mattino dopo si richiama l’agenzia, ma cominciano a questionare: ’Manca il certificato medico, manca questo e quest’altro. Ci vuole una settimana’, e lei scoppia a piangere. Interviene un amico di famiglia e propone un’altra agenzia: ’Questi non sono neanche stati capaci di portarlo giù dalla scale’ viene più o meno detto. Il giorno dopo ho appuntamento per i dettagli e in tre giorni tutto si conclude. Ma io pago i miei debiti, quindi chiamo i trasportatori e chiedo fattura. Dopo un paio di mesi mi telefonano per chiedermi i dati. Domando: ’Più o meno a quanto ammonta?’. Risposta: ’800 euro più IVA’ (tenete a mente il particolare). ’Ma è troppo, mi venga incontro! Mio nonno, il calzolaio, aveva bottega accanto alla vostra e si faceva sempre un bicchierino con il suo’. ‘Sì, ricordo’. ’E il fidanzato di mia figlia ha dato una mano’. ’Ma fortuna lui, se no mica ce la facevamo’. Così mi arriva una fattura di 700 euro più IVA. Cioè, mi hanno scontato il ragazzo di mia figlia. A parte il compenso agli operai, considerando che dal quartiere Adriatico a Torrette sono 8,1 chilometri, la Mercedes è costata 49,38 euro al chilometro; forse non andava a gasolio ma a Sassicaia. Con una piccola differenza lo potevamo portare in aereo in India, e lui in India non c’è stato mai. Ma l’IVA? Se vi dovesse morire qualcuno, ricordatevi il decreto 26101972, n. 633, Art. 10, comma 27: ‘Sono esenti dall’imposta le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri’. Buffo che debba accorgersene la sorella della salma e non l’agente funebre, e sì che è dal tempo di mio nonno che fanno quel lavoro lì. E se non lo avessi rilevato che fine faceva quell’IVA non dovuta? E arriva la fattura rettificata. Va tutto bene, pago con calma, intanto però 100 euro (senza IVA) al ragazzo di mia figlia dovrò pur darli".