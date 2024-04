I futuri chef per la disfagia: "Ecco le nostre nuove ricette"

Proposte nuove ricette dedicate alle persone con disfagia, create dagli studenti delle scuole alberghiere delle Marche nell’ambito del progetto "La gioia del cibo anche con disfagia" promosso dalla Fondazione Paladini, in collaborazione con il Centro Clinico NeMO Ancona, cinque Istituti superiori alberghieri della Regione, DSE (Dipartimento solidarietà emergenze), Federazione Italiana Cuochi, AIS Marche (Associazione Italiana Sommelier) e Associazione Italiana Deglutologia nella figura del consigliere Federica Galli, da anni vicina al progetto. All’Istituto di Istruzione Superiore A. Einstein - A. Nebbia di Loreto, si è tenuto l’evento conviviale e finale del percorso didattico intrapreso con oltre 150 ragazzi degli istituti alberghieri marchigiani coinvolti nell’anno scolastico 2023/2024 che hanno studiato e appositamente creato per il progetto un menù a consistenze modificate, adatto a persone con disfagia.

La Fondazione Dante Paladini Onlus, attiva nelle Marche presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche dal 2008, nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie neuromuscolari e ai loro familiari, con il progetto "La gioia del cibo anche con disfagia" si propone ogni anno di formare gli studenti degli istituti alberghieri della Regione sulle problematiche connesse alla disfagia, specializzandoli sulla preparazione di ricette rivolte a clienti con tali disturbi clinici, come le persone con malattie neuromuscolari.

"È importante sensibilizzare e formare gli studenti degli Istituti Alberghieri della Regione, futuri professionisti della ristorazione, sulle problematiche connesse alla disfagia, specializzandoli sulla preparazione di ricette rivolte a clienti con tali disturbi" ha dichiarato Simone Giangiacomi, presidente della Fondazione Paladini. Il cibo ha una forte componente sociale, le problematiche relative alla disfagia, ovvero la difficoltà di deglutire cibi solidi e bevande, infatti, sono una caratteristica comune e frequente nelle persone affette da malattie neuromuscolari e, più in generale, da malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, il Parkinson o la demenza senile. Questi i gustosissimi piatti del menù: panna cotta di parmigiano con gel di paccasassi e pomodoro bruciato; fave in porchetta con guanciale e pecorino; risotto con cavolfiore affumicato, burro acido e liquirizia; coniglio in tegame con funghi e pomodoro arrostito; filetto alla Rossini; crema di ricotta, pane tostato con amarena.