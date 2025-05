I genitori a scuola per provare la mensa

La mensa scolastica di Falconara protagonista a livello locale e provinciale grazie alle iniziative della Cimas, la società che gestisce il servizio nelle scuole comunali. Nel corso della settimana sono stati due i progetti portati avanti in collaborazione con l’amministrazione: entrambi hanno l’obiettivo di valorizzare i cibi locali e bio.

Martedì è partito ‘Consapevolmensa’ che coinvolge i genitori dei piccoli utenti: le mamme e i papà, due per ogni plesso, si siedono a tavola insieme ai bambini per provare i piatti preparati dalla mensa centralizzata. Gli adulti vengono accolti a scuola mezz’ora prima del pasto, per conoscere come avviene la preparazione e la distruzione. Il calendario degli appuntamenti è partito nella scuola dell’infanzia Mongolfiera e nella primaria Aldo Moro e proseguirà martedì 13 maggio sempre a Palombina Vecchia: nella scuola dell’infanzia Rodari e nella primaria Mercantini. Si proseguirà mercoledì 14 maggio nella scuola dell’infanzia Aquilone e nella primaria Da Vinci, a Castelferretti. Martedì 20 maggio a sedersi a tavola saranno i genitori dei bimbi della scuola dell’infanzia Falconara Alta e della primaria Leopardi, seguiti mercoledì 21 maggio da quelli della scuola dell’infanzia Zambelli e della primaria Marconi. Il calendario si concluderà mercoledì 28 maggio con la scuola dell’infanzia Peter Pan e la primaria Mercantini.

Tra i piatti proposti, pasta alle vongole, riso con verdure e legumi, sformato di ricotta e legumi, mentre la verdura è rigorosamente di stagione. La qualità dei cibi preparati da Cimas per la mensa scolastica è stata al centro di un’altra iniziativa, che si è svolta nella mattinata di mercoledì all’Istituto alberghiero Panzini di Senigallia, dal titolo ‘Come ti cucino il bio’, progetto itinerante della Regione Marche cui hanno partecipato i Comuni di Ancona, Falconara e Senigallia per sottolineare il valore del cibo biologico nelle mense scolastiche. L’incontro si è concluso con un cooking show.