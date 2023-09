I genitori: no all’aula a Borgo stazione

Cantiere della scuola Don Mauro Costantini bloccato da tre anni, i genitori bocciano anche la proposta del sindaco Tommaso Borri di realizzare una nuova aula nel salone della scuola di borgo Stazione così da non dividere gli studenti della primaria. Nell’ultimo incontro il primo cittadino illustrando la soluzione ai genitori alcuni dei quali contrari allo spostamento all’ex Cag di via Capitini tanto da chiedere l’intervento del prefetto Darco Pellos, aveva chiesto ampia condivisione. Ma dopo l’ultimo consiglio comunale sul tema sono emerse delle divisioni tra i genitori. Nel sondaggio effettuato relativamente alla proposta del sindaco Tommaso Borri questa, le famiglie hanno detto no alla nuova aula nel plesso di Borgo Stazione. Tra le criticità evidenziate la mancanza di concentrazione dei bambini e la riduzione degli spazi per gli alunni. "Si tratta – aveva spiegato Borri in consiglio comunale – di una soluzione (la nuova aula a Borgo Stazione, ndr) che permette di accogliere richiesta genitori di non andare più in via Capitini e la richiesta di accorpamento in un unico plesso mantenendo anche la scuola dell’infanzia di Castellaro nel plesso di Serra stazione"