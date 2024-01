"I giocatori sono molto attenti: serve la vittoria". Mister Colavitto punta a rialzarsi in fretta

Una classifica che piange e una vittoria che manca da due mesi, ma Gianluca Colavitto trova comunque spunti positivi in vista della delicata trasferta di Pineto: "A mio avviso a Gubbio abbiamo disputato una grande partita, ci è solo mancato il gol. Ci stiamo allenando bene, vedo ragazzi attenti: ci sono tutti i presupposti per poter recitare il ruolo di squadra che si deve togliere dai bassifondi della classifica. Mi fa piacere che i giocatori stiano dimostrando il loro valore, ora serve la vittoria".

Stasera l’ostacolo si chiama Pineto, la terribile matricola che sta lottando per i playoff, esattamente come fece tre anni fa il neopromosso Matelica di Colavitto, Nocelli e Micciola: "Trovo similitudini con il mio Matelica, il Pineto è una società seria, che fa della progettualità e dell’entusiasmo i suoi pezzi forti. Loro hanno approcciato questo campionato esattamente come facemmo noi a Matelica". Stasera mancherà Volpicelli, uno dei pezzi pregiati della formazione abruzzese, nonché punto di forza dell’attacco del Matelica del tecnico di Pozzuoli nel 2020-21. Un elemento che oggi farebbe sicuramente comodo a questo Ancona: "Volpicelli rimane un fuoriclasse per la categoria, perché l’intelligenza calcistica e le qualità tecniche che ha lui le hanno in pochi in Serie C. Non so se la sua assenza sia un bene per noi, magari il Pineto ci guadagna per quanto riguarda l’attacco alla profondità. E’ un giocatore che sicuramente non si discute".

Questione modulo: dopo il 3-5-2 di Gubbio si tornerà al tradizionale 4-3-3? "Non è una questione di modulo, ma di atteggiamento: in allenamento mi avvalgo tanto delle analisi video. Questo gruppo si sta completando e in campo può fare tutto: mi auguro di riuscire a invertire la tendenza, nel rispetto di tutto l’ambiente Ancona. Se dovessi fallire, sto apposto con la coscienza, perché sto dando il massimo". Dopo un anno si rivede finalmente Michael D’Eramo, costretto a un lungo stop per quel brutto infortunio rimediato a Siena a dicembre 2022: "D’Eramo ha avuto un serio infortunio, tanti giocatori hanno smesso di giocare per lo stesso problema, ma lui no, quindi grande merito a lui. Sono contento di rivederlo in panchina, ma non so ancora se lo utilizzerò, esattamente come Cioffi".

Inevitabile una domanda su un possibile ritorno di Rolfini, ma Colavitto preferisce glissare: "Con le uscite di Kristoffersen e di Mattioli dobbiamo intervenire sul mercato. Io e Micciola ne stiamo parlando: siamo contenti della rosa che stiamo allestendo, ma la mia testa in questo momento va al campo, perché Pineto è un crocevia fondamentale". A Pineto sarà presente anche il patron Tony Tiong, che assisterà anche alla sfida contro il Cesena: "Ci fa piacere la presenza del presidente, sarà uno stimolo per noi, speriamo di regalargli una bella soddisfazione".

Gianmarco Minossi