I Giochi Imbrattati a Santa Maria Nuova: L'Amarezza del Sindaco

I ragazzi di ‘ci sto a fare fatica’ avevano colorato i parchi ma qualcuno non ha apprezzato il loro lavoro e lo ha imbrattato: il sindaco Alfredo Cesarini stigmatizza il gesto e non nasconde l’amarezza. "Avete rovinato tutto". "Siete milanisti" le frasi scritte con un grosso pennarello sui giochi. Un atto di vandalismo non nuovo per il piccolo Comune alle porte di Jesi. "Si può anche non essere d’accordo su quanto è stato fatto- evidenzia Cesarini attraverso il suo profilo social - ma il rispetto viene prima di tutto. Ci sono rimasti molto male i ragazzi questa mattina quando sono andati ai giardini a terminare l’opera e hanno trovato già il loro lavoro deturpato dalla mano di uno ‘bravo’, uno di quelli che la parola rispetto è uguale a dispetto, uno di quelli che certamente non ha mai preso un utensile in mano per fare qualcosa di buono per gli altri. Rispettiamo i beni comuni ed oggi il lavoro di alcuni nostri bravi giovani. Non era giusto velare di amarezza – conclude Cesarini - la bella pagina scritta dai nostri ragazzi, ma quanto accaduto ci ha lasciato tanto amaro in bocca".