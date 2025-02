I giorni dell’influenza: "Il picco è stato raggiunto, situazione sotto controllo. Non abusate di antibiotici"

"Il picco è stato raggiunto, ma per fortuna la situazione non è poi così male. In questo momento, in reparto, non abbiamo pazienti ricoverati con l’influenza". È il primario della Clinica di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, il professor Andrea Giacometti, a scattare una foto sull’andamento dell’influenza di stagione. Andamento migliore rispetto a gennaio, "quando abbiamo avuto alcune persone anziane, spesso con comorbidità ed altre patologie, cui si è aggiunta l’influenza. Può invece succedere che qualcuno si presenti nei pronto soccorso, già affollati per altre malattie, ma direi che siamo nella normalità".

Nelle case, però, l’influenza viaggia e "l’incidenza in questa fase è molto elevata – spiega Guido Sampaolo, medico di medicina generale a Osimo e coordinatore della formazione dei medici di famiglia per l’Ast di Ancona –. Sta colpendo soprattutto i giovani in età scolare, poi la distribuzione del virus prosegue nelle famiglie". Tra i sintomi, "l’infiammazione delle alte vie respiratorie, mal di gola, raffreddore e cefalea", dice Sampaolo. Ma a Torrette, caso particolare, si registrano "persone che dicono di aver avuto l’influenza alcune settimane fa e a distanza di tempo continuano a lamentare tosse secca, pur senza altre criticità – integra Giacometti –. Potrebbe essere correlato anche ad altri virus da dimostrare, ma si è persa la voglia di fare i tamponi".

Altri virus, infatti, potrebbero esserci. Ma le conseguenze appaiono meno severe rispetto alla pandemia. Prendiamo il Covid: ad oggi un paziente ricoverato e, in media, tra le persone che arrivano in reparto all’ospedale regionale, "circa un 15/20 per cento che si scopre positivo dopo il tampone, ma senza quelle polmoniti dei periodi più duri", dettaglia Giacometti.

Anche per Sampaolo "il Covid è presente. Spesso non è distinguibile perché i sintomi sono sovrapponibili e, purtroppo, in questo caso la popolazione non si è vaccinata per un rifiuto anche nelle fasce più a rischio, come chi ha malattie croniche o gli over 65. Un rifiuto immotivato, dovuto anche ad una cattiva informazione attraverso i social, tutt’altro che legata alle evidenze scientifiche". Meglio è andata per l’influenza, per effetto delle somministrazioni dai medici di base: "Le percentuali sono state molto elevate per contenere l’epidemia e ridurre le complicazioni", sottolinea Sampaolo.

Altro impulso decisivo quello delle farmacie, ancora schierate in prima linea nella campagna vaccinale: "La sindrome influenzale è importante e per questo, in attesa della coda dell’influenza verso la fine dell’inverno, è comunque raccomandato di vaccinarsi – riflette Francesco Mannucci, titolare dell’omonima farmacia di Falconara e presidente dell’Ordine dei farmacisti di Ancona –, interagendo con il medico di base".

Se nelle nostre zone è andata meglio, a livello generale di popolazione "dobbiamo migliorare – la raccomandazione di Giacometti – in quanto per anziani e fragili siamo intorno al 50 per cento dei vaccinati, mentre l’obiettivo è arrivare a 80/90 per cento".

Per curare l’influenza, soprattutto nei giovani, Sampaolo dice che "non c’è bisogno di antibiotici: farmaci attivi sui batteri, mentre l’influenza è una malattia da virus. Assumerli in questi casi può essere inutile e inappropriato, perché si creano resistenze ai batteri. Gli antibiotici vanno presi solo su prescrizione del medico e se è verificato che ci sono delle complicazioni".