I giovani consiglieri in Senato

La Repubblica vive e si rinnova grazie allo sguardo dei più giovani. Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi istituito dal Comune di Osimo, in sintonia con la Convenzione internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Onu, ha visitato "la casa della nostra vita democratica": 16 ragazzi consiglieri e un minisindaco (studenti delle ultime classi delle scuole primarie e secondarie), assieme a una piccola delegazione di amici ed insegnanti, accompagnati dal primo cittadino Simone Pugnaloni, ieri mattina sono stati accolti a Palazzo Montecitorio per conoscere da vicino ruolo e funzioni parlamentari dei rappresentanti del popolo. Nel pomeriggio sono stati a Palazzo Madama, sede del Senato, per un’ulteriore lezione di democrazia dal vivo.