I giovani del Pd: "Rinnovare senza rottamare"

"Rinnovare senza rottamare, puntando sulla nostra ‘Casa’ e su tre punti nodali: innovazione, inclusione e sostenibilità". Il manifesto dei giovani del Pd per ora non rompe la retorica partitica del centrosinistra ma si prepara a farlo.

La raccolta di firme in vista del Congresso regionale del Partito Democratico premia la candidatura di Chantal Bomprezzi, 32 anni di Senigallia, pezzo di una squadra di under 30 che regala speranze e freschezza a uno schieramento politico che esce da una serie di batoste: "Dobbiamo recuperare i temi e i valori della tradizione democratica, ma soprattutto non essere più divisi e divisivi _ ha detto Chantal Bomprezzi durante la presentazione ufficiale della sua candidatura alla guida del partito nelle Marche _. In questo momento abbiamo bisogno di tutti,dei giovani come noi, ma anche di chi ha esperienza. Abbiamo scelto un approccio morbido e umile. Più che i nomi e le persone devono cambiare le idee e noi saremo uno stimolo nel medio-lungo periodo. Sono stata incaricata di fungere da ponte inter-generazionale tra passato e futuro".

Seduti accanto alla Bomprezzi 4 dei 5 coordinatori provinciali (mancava solo Ascoli) del movimento ‘Casa Pd Marche’, Marco Bellardinelli (Macerata), Dorotea Vitalia (Fermo), Andrea Belegni (Ancona) e Andrea Salvatori (Pesaro): "Ci mettiamo tutti la faccia e già la nostra proposta e la struttura ribaltano i canoni preconcetti _ hanno detto la Bomprezzi e i suoi più stretti collaboratori davanti a una platea di politici in erba, comunque la si pensi, un piacere per la vista _. Siamo consapevoli dei fallimenti del Pd, a livello nazionale e anche nel locale, con le regionali del 2020. Dobbiamo invertire la rotta e soprattutto capire che il nostro vero e unico nemico è la destra". Tra meno di quattro mesi si vota nel capoluogo delle Marche, un primo banco di prova per il disastrato Partito Democratico, uscito ammaccato anche dalle Primarie. Il Pd locale è a pezzi, al punto che alcuni sconfitti al voto intestino del 27 novembre scorso hanno pensato di emigrare politicamente altrove, e per la prima volta nella storia cittadina il centrodestra ha concrete chance di farcela. Perdere Ancona per la coalizione di centrosinistra sarebbe gravissimo: "Sappiamo dell’importanza di quel voto amministrativo _ ha aggiunto la Bomprezzi _ e il fatto che sarà anticipato dal nostro congresso (il 26 febbraio prossimo, ndr.) sarà positivo e ci fornirà la direzione. La netta divisione delle Primarie doriche? Per questo siamo ‘Democratici’. Scherzi a parte, dobbiamo ritrovare l’unità e battere la destra e il populismo". Il 22 dicembre il primo lancio della neonata creatura politica, il 21 gennaio scorso la prima uscita pubblica alla Casa del Popolo di Jesi e dopo la presentazione di ieri nella sede regionale del Pd di piazza Stamira, il 2 febbraio, il prossimo evento a Villa Fastiggi (PU).

p.cu.