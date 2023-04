I giovani dem per una città più sostenibile

Sognano un’Ancona più viva, ma anche attenta ai problemi dell’ambiente e delle nuove generazioni: sono i Giovani Democratici (Gd) Edoardo Carboni e Giacomo Petrelli, candidati nelle fila del Pd a sostegno di Ida Simonella sindaco. Vent’anni il primo, studente di Giurisprudenza. Diciannove il secondo, studente di Scienze politiche. Ieri la loro presentazione accanto a Simonella, assieme al segretario provinciale di Ancona Gd, Federico Pazzaglia, la segretaria regionale Gd, Chiara Croce, il segretario provinciale Pd Ancona, Jacopo Falà e la capolista Pd Susanna Dini. Il passato da rappresentante di istituto al liceo Galilei e l’impegno da animatore all’oratorio dei Salesiani ciò che ha avvicinato Petrelli alla politica. "Il mio impegno - ha detto - sarà rivolto soprattutto ai giovani per i quali è necessario ripensare insieme il modo di divertirsi, di studiare e di vivere la città, in questo senso vanno adattati, ad esempio, spazi e trasporto pubblico. Penso ad una città a misura di studente, non solo universitario, ma a partire dalle superiori". Riavvicinare l’elettorato giovanile alla discussione politica il primo impegno di Edoardo Carboni, che porta anche l’esperienza da allenatore di basket. "La mia attenzione – ha spiegato -sarà rivolta soprattutto alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale ed artistico di Ancona, non solo ai turisti, ma anche alle giovani generazioni che spesso conoscono poco le bellezze e la storia della città. Penso a progetti didattici ad hoc". Neanche a dirlo, Simonella è entusiasta di loro: "Non posso che ringraziare Giacomo ed Edoardo per l’impegno, ma anche per la loro grande lucidità di pensiero che a volte è più appannata in chi ha più esperienza ed è incardinato in certi meccanismi", dandogli il "benvenuto" nel ‘Progetto Ancona’.