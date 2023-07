I giovani di Ancona sbarcano al Giffoni Film Festival

Saranno protagonisti "Indispensabili", come il tema scelto quest’anno, i 30 partecipanti al Giffoni Experience, dal 22 al 30 luglio. Si tratta di ragazzi guidati dagli operatori culturali del Cgs Dorico-Aps (Cinecircoli Giovanili Socioculturali), formatori e ragazzi giovanissimi per la rassegna

internazionale del Cinema di Giffoni Vallepiana. Quest’anno è in crescita la presenza Cgs e si sono costituite due Giurie: una per la sezione dedicata alla fascia dei 13-15enni, presente fin dal 2007, e una per la categoria per i 16-18enni. Infatti, i giurati Cgs crescono ed affrontano un percorso di formazione, non fermandosi soltanto all’adesione emotiva, che l’esperienza immancabilmente fa scattare. Coordinati dai formatori del Cgs Dorico e delle sezione regionale Marche, che animano il Progetto Sentieri di Cinema, i gruppi che provengono da Ancona, Civitavecchia, Genova, Potenza, Padova, Napoli, Taranto e Cagliari vivranno a Giffoni un laboratorio permanente fatto di visione e valutazione dei film in concorso, giornalismo web di documentazione e percorsi di team building. Interessante la formula che vede animatori 20-25enni, tutorati e coordinati da chi ha qualche anno in più, a guidare i laboratori dei giovanissimi giurati: le giornate saranno scandite dal lavoro proprio della giuria e dalla partecipazione agli eventi del festival. Concerti, spettacoli teatrali e di strada, incontri con attori e interviste.