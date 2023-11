I giovani disabili disegnano le etichette del vino

di Giacomo Giampieri

Quella creatività che non ha confini e permette di superare anche le barriere più alte della vita. E quando l’arte incontra la fantasia, quando un gruppo di mamme intraprendenti quali quelle dell’associazione ‘Il volo della libellula’ incontrano un’azienda come il Podere L’Infinito il risultato è garantito. I motivi sono semplici: i disegni dei bambini e ragazzi con disabilità seguiti dalla realtà falconarese sono stati selezionati dall’azienda vitivinicola di Staffolo come etichette per le bottiglie di vino di visciola e per i barattoli di confettura sempre a base di visciole. "Nulla accade per caso – confessa Miria Stecconi, rappresentante dell’associazione –. Ne siamo convinti perché abbiamo conosciuto queste straordinarie persone che hanno saputo dare una gratificazione al percorso dei nostri giovani, che ora vedranno le loro "opere d’arte", ci piace chiamarle così, impresse sui prodotti del Podere L’Infinito". Più di un regalo di Natale per ‘Il volo della libellula’, organizzazione fondata nel periodo del lockdown – si diceva – da un gruppo di madri di persone con disabilità per darsi supporto. "Un fronte comune per aiutare chi convive con una fragilità e le loro famiglie", il pensiero della presidente Carla Carloni. Da allora, era il 2021, l’associazione persegue la mission di garantire ai ragazzi con disabilità un’esistenza libera e una vita dignitosa. Per volare oltre le barriere, fisiche e cognitive, come farebbe una leggiadra e colorata libellula. In che modo? Soprattutto con attività artistiche, legate ai disegni e alla musicoterapia, passando per l’educazione motoria e i percorsi sensoriali che sollecitano la creatività dei ragazzi. L’ultimo progetto ha portato ‘Il volo della libellula’ fino a Staffolo, nella tenuta dei soci Marco Simonetti e Gianni Ceci, con le rispettive mogli Laura Margarucci e Marida D’Autilia subito disponibili nel scegliere quei disegni dei ragazzi con disabilità per apporli nei vini e nelle marmellate di visciola. E allora, visto che Natale s’avvicina, quale regalo migliore da mettere sotto l’albero, se non un prodotto d’eccellenza del territorio che ha abbracciato la solidarietà? A proposito di solidarietà, Il volo della libellula sta predisponendo un proprio mercatino natalizio fisso nella sede del Centro Metropolis di via Leopardi. Le altre tappe per acquistare le creazioni dei ragazzi, invece, a Senigallia (25 e 26 novembre) e in centro a Falconara (2 e 3 dicembre). Il ricavato delle vendite servirà per rifinanziare il laboratorio di pittura, che evidentemente è stato apprezzatissimo anche dagli imprenditori locali e che è guidato dall’artista falconarese e volontaria Alessandra Suardi.