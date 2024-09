I giovani e le dipendenze, c’è "Tuttingioco sport"

Crescono disagio giovanile e dipendenze dal telefonino, il Comune e quelli dell’Ambito territoriale 10 si unisono per creare momenti di incontro e riflessione coinvolgendo le associazioni del territorio. Un obiettivo che la giunta Ghergo ha già messo tra i suoi obiettivi prioritari con la riapertura dello chalet ai giardini Margherita e con il potenziamento del centro di aggregazione. La nuova iniziativa si chiama "Tuttingioco sport" e riguarda anche Fabriano, Cerreto D’Esi e Sassoferrato. Si partirà a settembre fino a tutto il 2025, ed è un’evoluzione del progetto Tuttiingioco, già attivo nella prevenzione delle insidie digitali e dell’azzardo patologico. Negli anni, il progetto ha visto la realizzazione di numerose iniziative di formazione e laboratori, coinvolgendo scuole, associazioni e centri di aggregazione. Il nuovo progetto nasce sulla scia del successo ottenuto dagli incontri pilota realizzati a Sassoferrato, in collaborazione con le locali società sportive. "Questi incontri - spiegano dal Comune - hanno evidenziato l’importanza dello sport non solo come mezzo di sviluppo psicofisico e sociale, ma anche come strumento per affrontare le sfide della rivoluzione digitale. Lo sport, infatti, offre un contesto ideale per allenarsi alla complessità della vita moderna, instaurare un rapporto sano con la tecnologia, e contrastare ansia, isolamento e disagio".

Tra i temi affrontati "l’uso e l’abuso del telefono, con particolare attenzione ai rischi di dipendenze digitali, e il modo di instaurare un rapporto sano e consapevole con i social. Inoltre, si esplorerà il confronto tra il gioco d’azzardo, i giochi tradizionali e lo sport, sottolineando l’importanza di trasmettere i valori dello sport anche nel contesto della rivoluzione digitale".

Il primo incontro di presentazione del progetto è previsto per il 17 settembre nella sede dell’Unione Montana. "L’iniziativa - dice l’Assessore Maurizio Serafini - arricchisce il vasto panorama di azioni rivolte ai nostri giovani, in linea con quanto previsto dal ‘Piano Sociale Territoriale’ dell’Ambito 10. Con questo progetto, proseguiamo nel nostro impegno di contrastare il disagio giovanile, che è stato purtroppo alimentato e amplificato dall’isolamento vissuto durante la pandemia. Da ‘Comunità Educanti’ a ‘Tutti in Gioco’, passando per le numerose attività del Cag e del progetto chalet, fino alle collaborazioni con i dipartimenti di Psichiatria e Dipendenze patologiche dell’Ast, il nostro obiettivo rimane quello di creare un contesto di benessere per i ragazzi del territorio, offrendo loro sostegno e prevenzione attraverso azioni concrete e condivise".

Sara Ferreri