I giovani impegnati in lavori manuali

La giunta comunale ha formalizzato l’adesione del Comune al progetto "Ci sto? Affare fatica! Facciamo il Bene comune" - Edizione 2025. Un’iniziativa finanziata dalla Regione Marche e attuata dal Csv Marche Ets - Centro Servizi per il Volontariato. Il progetto, che si svolgerà in estate, mira a coinvolgere attivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni in attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura del bene comune. L’obiettivo è stimolare i ragazzi a valorizzare il proprio tempo estivo attraverso l’impegno manuale e artigianale, favorendo l’acquisizione di nuove competenze e promuovendo la dimensione del lavoro di gruppo e lo scambio intergenerazionale.

Le attività previste, che si concentreranno principalmente sulle scuole di proprietà comunale individuate dal Comune di Jesi, includeranno lavori di riqualificazione urbana e di pubblica utilità come la tinteggiatura di aule e spazi esterni, la sistemazione di panchine e giochi, e la cura di aiuole. Questi interventi non solo miglioreranno gli spazi pubblici, ma offriranno ai giovani l’occasione di sentirsi responsabili e parte attiva della propria comunità. Il CSV Marche ETS garantirà la copertura assicurativa per tutti i partecipanti, fornirà le attrezzature necessarie e un kit da lavoro. A riconoscimento dell’impegno profuso, i giovani partecipanti riceveranno dei "buoni fatica" del valore di 50 euro a settimana, spendibili in settori come alimentare, abbigliamento, libreria, elettronica, sport e tempo libero.