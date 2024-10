"I giovani porteranno avanti i suoi sogni"

"La città ha perso un uomo che a tutti noi sembra immortale, fa parete della storia della nostra città ha inciso su molti aspetti. Facciamo fatica a pensare non ci sia più. Lo ricorderemo più avanti nel modo più adeguato". Così il sindaco Daniela Ghergo il giorno dopo l’ultimo saluto all’ingegner Francesco Merloni. "Lui mi diceva sempre: ‘Vivo ogni giorno come se avessi altri cento anni da vivere’. Il suo sorriso, la sua gentilezza, caparbietà e sincerità sono doti che ce lo faranno ricordare nel modo più opportuno".

La città ieri si è risvegliata più sola e si è interrogata su come poter omaggiare uno dei suoi personaggi più importanti che proprio a pochi giorni dalla morte ha pensato di donare caldaie e impiantistica utile a rendere più confortevoli palestre ed edifici comunali. Ma sono anche i ragazzi che hanno cercato di carpire i segreti della caparbietà e della ‘tigna’ Merloniana a rivolgere un ultimo saluto all’ingegnere. A farsi loro portavoce è Federica Capriotti, presidente del Comitato Territoriale Confindustria di Fabriano e promotrice del campus rivolto ai giovani, un pallino del patron Merloni.

"’Buongiorno ingegnere come va?’. Stamattina mi sono svegliata con questa frase in testa – svela Capriotti in un messaggio lanciato in rete per Merloni -. Quante volte gliel’ho ripetuta quando venivo a trovarla perché ci teneva ad essere informato su come stesse andando il campus. ‘Buongiorno ingegnere come va?’. Ha visto che bell’incontro con i ragazzi anche ieri? Certo un incontro strano, diverso, ma, mi permetta, il più significativo e paradossalmente il più bello. Sì bello, mi permetta, perché non può non essere bello un giorno in cui un gruppo di ragazzi con più di 80 anni meno di lei, vuole e chiede fortemente in maniera spontanea di venirla a salutare per l’ultima volta. Non puo’ non essere bello un giorno in cui vi è la tangibile dimostrazione dell’indelebile segno lasciato da un uomo nel cuore puro di una generazione. La loro presenza ingegnere, è la testimonianza di come Lei sia riuscito a trasmettere in questi ragazzi il sentimento di appartenenza, di riconoscenza, di stima, di visione e di speranza nel futuro. Questi ragazzi erano lì per rincuorarla ingegnere, per dirle di non preoccuparsi per la sua Fabriano perché loro ci sono e ci saranno sempre. Erano lì perché il bello, nonostante tutto, vince sempre. Ieri, ingegnere, Lei ha vinto ancora, perché è riuscito a far breccia nel cuore di questi ragazzi non come imprenditore ma come uomo, come esempio di vita da emulare. Le garantisco che sono e saranno pieni di fiero orgoglio nel poter dire anche loro: ‘Ho conosciuto l’ingegner Francesco Merloni’. Stia tranquillo, le prometto che il prossimo anno, ci saremo ancora. E non mancherò di chiederle: ‘Buongiorno ingegnere come va?".

Sara Ferreri