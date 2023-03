I giovani scacchisti del Trillini si classificano primi

Giovedì 23 marzo si è svolta la fase provinciale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola. L’Istituto Comprensivo “F.lli Trillini” era rappresentato da una squadra, quattro titolari e due riserve, della classe 5 C del plesso “M.Russo”. Per loro, Ibba Marco, Giacometti Tommaso, Berardinetti Emanuele, Gatta Aurora, Marconi Pietro e Xhunga Devis, è stata la prima partecipazione ad una gara di scacchi. La squadra del Trillini si è classificata al primo posto nella sua categoria. Il giorno successivo i giovani scacchisti si sono poi recati dalla Preside, Prof.ssa Rosanna Catozzo, che li attendeva per i complimenti.