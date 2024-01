"I giudici stiano più attenti. Ci sono misure alternative"

"Il suicidio di Matteo Concetti, il detenuto 25enne che si è tolto la vita in una cella di isolamento nel carcere di Montacuto ad Ancona, dovrebbe portare i giudici a valutare con maggiore attenzione ogni storia giudiziaria e ogni soggetto colpevole e l’adozione di misure alternative in comunità o in strutture sanitarie". A dirlo è il consigliere regionale marchigiano di Fratelli d’Italia e psichiatra Carlo Ciccioli. "Partiamo da un concetto – spiega – la popolazione carceraria in percentuali estremamente significative presenta disturbi gravi di personalità, magari non di rilievo giuridico, disagio psico-sociale o veri e propri disturbi mentali, frequentemente generati dalla tossicodipendenza".

La tragedia di Montacuto "mette in luce, ancora una volta, come il sistema carcerario italiano debba essere rivisto, soprattutto per di chi soffre di patologie psichiatriche latenti e non solo evidenti e diagnosticate" aggiunge, esprimendo cordoglio ai familiari del 25enne. "La giustizia farà il suo corso – aggiunge – Anche se è la stessa giustizia che per un ritardo dal rientro da lavoro, ha pensato bene di rispedirlo in una cella per scontare il residuo di pena di 8 mesi. Un particolare non di poco conto – sottolinea Ciccioli – Era del tutto evidente che si potesse valutare la situazione, visto che allo stato attuale, si era trattato di una singola inadempienza. Il tutto, quindi, attraverso una valutazione dei giudici con una maggiore attenzione ad ogni storia giudiziaria e ogni soggetto colpevole e, dunque, l’adozione di misure alternative in comunità o in strutture sanitarie".