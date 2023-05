I Goblin accendono il festival del giallo

Tutto pronto per il via a ‘Lacrima in giallo’, festival culturale dedicato al noir in ogni sua sfumatura ospitato a Morro d’Alba, con la direzione artistica dello scrittore Alessandro Morbidelli. Da domani a domenica il borgo ospiterà incontri, mostre, proiezioni e concerti. L’evento più atteso, sabato (ore 21.30) in piazza Barcaroli, è il concerto dei Goblin, lo storico gruppo di Claudio Simonetti noto soprattutto per le colonne sonore realizzate per Dario Argento. A partire da ‘Profondo rosso’, film di culto che sarà proiettato nell’auditorium Santa Teleucania (ingresso gratuito). Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro (gratuito fino a 14 anni; consigliata la prenotazione al 3285487491).

La narrazione del mistero e del segreto avrà come ospiti d’eccezione le scrittrici Nuela Celli (domani) con il suo "Il giallo della sonnambula sui tetti" e Silvia Bottani (sabato) con "Un altro finale per la nostra storia", oltre allo scrittore Piernicola Silvis (domenica), che nel suo "L’errore" parla del territorio e anche di Morro d’Alba. A lui verrà conferito il Premio Terra Nera.

Gli appassionati potranno incontrarli presso il Torrione Teodorico alle 19. Dopo ogni presentazione seguirà un brindisi offerto dalle cantine sponsor e la possibilità di essere ‘A cena con l’autore’ al Ristorante dal Mago (prenotazione 3395928794). Il fotografo Ruggero Ruggieri porterà i visitatori nelle pieghe della notte con la sua mostra "La notte mi viene a cercare", nell’auditorium di Santa Teleucania, che si inaugura domani alle 18. La crew di Read & Play presenterà in anteprima una serata dedicata a Stephen King e alla musica nei suoi romanzi con "Musica da paura: le canzoni nell’opera di Stephen King" (ingresso gratuito e brindisi finale).

La musica continuerà ad essere protagonista accompagnando la passeggiata lungo il suggestivo camminamento di ronda La Scarpa, che una recente installazione di light design ha trasformato in una vera e propria ‘hellish walk’, ma soprattutto nel concerto della banda musicale cittadina ‘Note Noir’, domenica alle 21.30 in piazzale Bersaglieri, dove si ascolteremo famosi brani che hanno caratterizzato il cinema da brivido. Spazio anche ai bambini con le ‘Letture in giallo’ in biblioteca, sabato (ore 10.30), e il laboratorio ludico didattico ‘Mistero al museo e nel borgo’ (ore 16) tutti i giorni. I bambini diventeranno investigatori per scoprire chi ha rubato delle importanti opere custodite al museo e conclusa l’indagine riceveranno un simpatico gadget.