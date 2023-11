I grandi eventi non risolvono i problemi del commercio

Ho letto oggi le dichiarazioni del direttore di Confcommercio Polacco a proposito del cambiamento di rotta della città con la nuova amministrazione comunale. Al netto delle sue parole, che non commento volutamente, mi preme sottolineare che il commercio ad Ancona non va per niente come dovrebbe. In centro ci sono ancora vetrine sfitte da mesi lungo il corso principale, sicuramente a causa di una politica sbagliata di affitti troppo alti. Va bene gli eventi, ben venga la spinta del Comune. Ma i problemi c’erano e ci sono

Armando, Ancona