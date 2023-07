I grandi festival a rischio "E’ impossibile fare Kum con questo poco budget Silvetti non ci ha risposto"

di Pierfrancesco Curzi

Il cartellone culturale dorico, col budget tagliato del 50% a tutti gli appuntamenti programmati, saluta il festival "La Mia Generazione" e mette a rischio "Kum". Proprio il direttore scientifico, Massimo Recalcati, e il coordinatore del festival Federico Leoni, ricostruiscono i rapporti intessuti con la nuova amministrazione comunale: "Il 22 giugno scorso Massimo Recalcati ha inviato al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, una lettera relativa al prosieguo di Kum nella città, dopo il cambio di amministrazione. Alla lettera erano allegati il programma e il budget del festival. Nel budget erano compresi tutti i costi, inclusa la direzione scientifica, da sempre calmierata a una cifra fuori mercato per favorire la realizzazione del festival ad Ancona, e tutte le entrate previste. Il budget tiene conto della peculiarità dell’anno elettorale, ed è inferiore rispetto al passato e proprio per questo una sua drastica riduzione renderebbe impossibile la realizzazione del festival ad Ancona. Ad oggi, quella lettera attende risposta e nessuno dell’amministrazione ha preso contatto con noi. Quando Kum avrà ricevuto risposta alla comunicazione del 22 giugno, sarà possibile chiarire gli ulteriori e ultimi aspetti".

Non un buon segnale insomma per Recalcati (che ricorda come sia lui proprietario del marchio Kum!, e invita chiunque a non farne uso senza che vi siano i dovuti accordi formali) e i suoi collaboratori. Lungi da noi addentrarci in commenti, tuttavia restano le registrazioni delle sedute del vecchio consiglio comunale in cui l’opposizione di centrodestra aveva sollevato diversi dubbi sul festival mostrando chiaramente la propria allergia all’evento autunnale. Forse è soltanto l’inizio di una strategia culturale da parte della giunta Silvetti che prenderà più corpo nel corso dei prossimi anni.

Il Festival, inoltre, respinge al mittente alcune dichiarazioni dell’assessore comunale alla cultura Anna Maria Bertini: "È lontano dalla realtà quanto dichiarato alla stampa (al Carlino, ndr) dall’assessora di Ancona, secondo cui ‘un referente di Kum le avrebbe suggerito di tagliare i piccoli eventi’. Kum, infatti, è nato ad Ancona e ha beneficiato di uno scambio fecondo con la comunità culturale della città. Negli anni le collaborazioni sono costantemente aumentate, con le scuole, con gli enti del terzo settore, con il socio-sanitario, e proprio con i festival nonché in forma di partnership per importanti progetti vinti spesso assieme al Comune. Teniamo a ricordare le collaborazioni con Corto Dorico, Cinematica, Amici della Musica, FAI solo per citarne alcuni, con l’aggiunta che Amici della Musica e FAI sono anche collaborazioni instaurate per l’edizione 2023. Questa rete di rapporti, non a caso, ha generato i KumLab, la tre giorni che precede il festival, e ha contribuito alla nostra decisione di affiancare al titolo Kum la locuzione ‘Cantiere’. Non suggeriremmo mai a un’amministrazione di tagliare risorse ad altri festival o soggetti culturali per ottenere maggiori risorse, ma siamo, anzi, al servizio del territorio".