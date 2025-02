I Groove Station al Gasoline

Torna la musica live al Gasoline Street Pub di Ancona, in via Lauro Rossi. Questa sera (ore 21.30) sul palco del locale saliranno i Groove Station, la cui proposta è davvero originale. Il gruppo anconetano, infatti, abitualmente offre al pubblico un concerto tutto da ballare, grazie a un repertorio composto dai migliori successi della musica house-dance dagli anni 2000 in poi, con la particolarità che le canzoni sono riarrangiate in chiave pop rock. I Groove Station sono di casa in molti locali della città (e non solo), come il Donegal Irish Pub. Ogni volta le loro esibizioni trasformano le location in discoteche, visti i ritmi irresistibili dei brani scelti. Per info: 351188 5154