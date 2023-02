I guadagni dei giocatori di Esport Premi da tre milioni di dollari

Oggi vi parlerò del guadagno dei giocatori di Esport. Intanto spiego chi sono. I giocatori di Esport più comunemente chiamati dai giovani "Pro Player" (perché Pro vuol dire forte e Player significa giocatore) sono delle persone, di solito ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che giocano in maniera professionistica a un certo videogioco, per esempio: il battle royale più conosciuto: "Fortnite". Nel 2020 la Epic Games, azienda creatrice del gioco, ha organizzato, come ogni anno, il torneo mondiale del loro gioco chiamato "Fortnite World Cup". In quel torneo il premio in palio per il primo classificato era: la consistente somma di 3 milioni di dollari, una coppa come ricordo della competizione e la gloria per la vittoria, non male per un ragazzo di soli sedici anni. Ora però torniamo un attimo indietro al guadagno dei giocatori. La questione è: è giusto che guadagnino così tanto? Prendiamo come esempio qualsiasi sport e ci chiediamo: "Perché un calciatore può guadagnare anche 70 milioni di euro?", sicuramente perché crea intrattenimento. Quindi, come gli sportivi, i giocatori di Esport guadagnano tanto per questo motivo, attirano milioni di persone che li seguono come si fa con la propria squadra del cuore. Ci sono persone, di età superiore ai cinquanta anni, che credono non sia un vero lavoro e che solo i ragazzi ricchi possono permettersi di perdere tempo per diventare forti in quel gioco. Io mi sento di dire che è intrattenimento come guardare la partita di qualsiasi sport. Molti giocatori, prima di diventare così forti e quindi guadagnare tanto da permettersi di vivere agiatamente, facevano più lavori per vivere e per comprare beni primari sfruttando, poi, il loro tempo libero per giocare, migliorare e, magari, pubblicare le loro partite per guadagnare di più. Le persone, di una generazione nata senza la tecnologia e pertanto senza questi campionati, pensano che questo non sia un vero lavoro ed è normale che non comprendano questi nuovi modi di guadagnare, per cui per loro sono sbagliati. In conclusione credo sia giustissimo che questi ragazzi guadagnino così tanto perché creano spettacolo e producono guadagno per le aziende che ospitano questi campionati È un mondo che mi affascina molto e che seguo con attenzione, magari un giorno vorrei diventare come loro.

Gabriele Roccetti 3A