"I Kostabi", mostra e jam session: protagonisti i fratelli Paul e Mark

Paul e Mark (foto) Kostabi in mostra al Magazzino Muse di Ancona, in via degli Aranci 1/F. L’esposizione, che sarà inaugurata sabato (ore 18), si intitola "I Kostabi", ed è frutto di un lavoro a quattro mani. "Un caso più unico che raro nell’arte – sottolinea la direttrice Maria Antonietta Scarpari –. L’ultima volta che Mark ha esposto qui il pubblico ci ha inondato di affetto, partecipando in modo positivo, singolare e inaspettato".

Paul e Mark sono due fratelli, pittori, musicisti e compositori, due ‘artisti totali’ la cui pittura, prosegue Scarpari, "si nutre di musica, tanto che è prevista una jam session. Mark è più classico, Paul più istintivo. Il primo, artista di punta della pittura figurativa internazionale, è l’assoluto protagonista di un nuovo modo di concepire la creazione artistica. Con il suo Kostabi World ha dato vita a uno spazio creativo che coniuga l’organizzazione della bottega rinascimentale e la visione warholiana della factory. Inconfondibile la sua cifra stilistica così come la riconoscibilità dell’opera. I suoi non sono solo quadri ma macchine del tempo, che rendono compresenti la classicità e l’avanguardia, l’espressionismo e il Rinascimento, la metafisica e il concettuale".

Paul, osserva Scarpari, ha una vocazione più urbana e trasgressiva, e utilizza materiali eterogenei assemblati con furore e libertà esplosiva. La sua anima punk, nella pittura è evidente: il segno grafico è volutamente ingenuo, le costruzioni con ritagli di giornali, riviste, pezzi di cartone, carte di credito e frammenti pubblicitari fanno da sfondo ad interventi pittorici, scritte e segni tracciati con insolita noncuranza. Bocche sorridenti, sguardi perplessi, occhi radianti e capigliature tribali, descrivono i volti di personaggi alla Basquiat". La mostra è visitabile fino al 31 ottobre (da giovedì a domenica, ore 18-20; negli altri giorni su appuntamento al 3396711190). Ingresso gratuito.