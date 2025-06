I ladri colpiscono anche nella zona del cimitero. Rubato un portafoglio all’interno di un’auto

Sembrava un pomeriggio tranquillo alla periferia di Camerano ma un "topo d’auto" si aggirava tra i veicoli in sosta di fronte al cimitero, nell’area parcheggio immersa nella campagna. E’ riuscito a mettere a segno il colpo senza essere visto da nessuno. "Lo scorso sabato pomeriggio ci è stata rubata la borsa con il portafoglio dalla macchina fuori dal camposanto – dice la vittima lanciando un appello a chiunque possa aver visto qualcosa o ritrovare per caso il maltolto -. Nel portafoglio ci sono dei ricordi personali che vorremo ritrovare. Del resto non ci interessa. Per cortesia trovate la soluzione per farceli riavere al distributore Frontalini srl Camerano". Un episodio simile si era verificato diversi mesi fa ma il ladro non era riuscito a mettere a segno il colpo: aveva lasciato il vetro del veicolo frantumato ed era fuggito prima di riuscire ad arraffare i pochi spiccioli accanto al sedile. Stavolta invece è stato diverso. La zona sarebbe coperta da telecamere ma solo esternamente. Quegli occhi elettronici potrebbero averlo ripreso in fuga.