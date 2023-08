I ladri dell’oro rosso Sorpresi a rubare rame all’ex Telecom in degrado

Beccati a rubare rame all’interno dell’ex Telecom di via Miglioli, ora scattano avvisi orali e fogli di via obbligatori. I fatti risalgono a venerdì scorso quando la polizia aveva sorpreso tre giovani, tra 19 e 22 anni, nello stabile abbandonato e intenti a rubare oltre 50 chili del prezioso metallo dall’impianto elettrico. I ragazzi, allora, erano stati arrestati dalle volanti e denunciati. Uno era incensurato, per gli altri la pena si inasprisce. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha infatti disposto un avviso orale nei confronti di un giovane appena maggiorenne e appartenente ad una nota famiglia rom stanziale nel capoluogo, con l’obiettivo di provare a distoglierlo dalla commissione di altre reati. In caso contrario, potrà essere proposta nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale. Nei riguardi di un altro 19enne, invece, è stata emessa la misura del foglio di via obbligatorio da Ancona per un anno, trattandosi di soggetto italiano residente in provincia di Bologna. Un altro avviso orale, invece, è stato disposto nei confronti del ragazzo trovato in possesso di stupefacenti finalizzati allo spaccio nel capanno di uno stabilimento balneare di Palombina Nuova. Anche in questo caso si tratta di un giovane poco più che ventenne, ma già gravato fin dalla minore età di precedenti in materia di droga.