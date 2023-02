I ladri di grondaie tra Osimo e Offagna

Sono tornati i ladri in Valmusone e stavolta hanno preso di mira appartamenti e palazzine con ben in vista le grondaie di rame. Quello che viene chiamato "oro rosso" fa gola a una banda che, da ultimo, ha trafugato le grondaie di rame dal cimitero Maggiore di Osimo. Ad accorgersene è stato proprio un osimano che, arrivato al camposanto per portare fiori al padre defunto, ha notato che mancavano grossi pezzi di rame e ha denunciato il furto.

Tempo fa avevano agito anche nei cimiteri di Offagna e Camerano appropriandosi di un discreto quantitativo di materiale senza scrupolo per i defunti. Il rame, dopo l’oro e la droga, si conferma fonte di denaro quasi primaria da reinvestire per i malviventi. E’ riciclabile al 100 per cento, quindi può essere usato, trasformato e riutilizzato senza alcuna alterazione e mantenendo intatte le sue prestazioni. Anche stavolta si dà la caccia a una banda, come anni fa quando a Osimo i carabinieri hanno arrestato otto persone che individuavano l’azienda da colpire, studiavano il periodo e il modo migliore per entrare con tutta calma di notte e colpivano, tutti insieme, a bordo di una macchina che faceva da staffetta ad un tir, nel quale caricavano la merce. Nella vicina Offagna invece in queste ore tanti residenti hanno lamentato furti di piante e fiori davanti alle tombe dei propri cari.