I ladri entrano nella casa e "banchettano"

Un colpo da maestri quello messo a segno nella tarda mattinata di ieri nel quartiere Cesanella: vittime dei ladri, una famiglia residente in una villetta a schiera che al momento del furto non si trovava in casa.

Ignoti si sono introdotti nell’abitazione nella fascia oraria compresa tra le 12,15 e le 14, tempo che la proprietaria si era assentata per fare la spesa e riprendere i figli a scuola. È stato al suo rientro che ha trovato il cancello d’ingresso aperto e ha sospettato di un’intrusione, anche alla luce dei tanti furti che si sono verificati in città negli ultimi giorni. La donna non ha avvertito nessuna problematica nell’aprire la porta, ma una volta in casa, si è accorta dell’intrusione.

Come ogni giorno prima di uscire lasciava la tavola apparecchiata e i ladri, oltre ad aver ripulito l’appartamento, avevano anche consumato del cibo trovato in tavola. Un furto con ‘banchetto’, una sorta di sfregio per i proprietari che fortunatamente sono riusciti a salvare la cassaforte nonostante i malviventi avessero rimosso parte dei mobili e i quadri. A salvarsi è stata la taverna dove i ladri non hanno fatto irruzione, forse a causa del rientro della donna. Il bottino non è ingente, ammonta a qualche centinaio di euro legato ad alcuni monili in oro che erano presenti nella camera padronale della casa. I malviventi non hanno toccato materiale hi fi e nemmeno abbigliamento, ma non si sono fermati davanti al pranzo già in parte presente nella tavola. Per entrare hanno usato una porta sul retro che confina con un’area verde: la proprietaria infatti, non appena accortasi di avere avuto la sgradita visita, si è subito rivolta alla vicina di casa che, nonostante si trovasse in casa al momento del colpo, non si è accorta di nulla.

Un’ondata di furti senza sosta quella che sta investendo la spiaggia di velluto ed il suo hinterland ormai dalla notte di Halloween. Con questo i furti salgono a tredici. Per tutti non è ancora stata sporta denuncia.

Gli inquirenti sono al lavoro, l’ipotesi è quella che possa trattarsi di una vera e propria banda anche se, il modus operandi utilizzato per introdursi non è sempre lo stesso e oltre alle case sono stati segnalati anche colpi ai danni di esercizi e negli ultimi giorni di automobili. L’invito rivolto ai cittadini è sempre quello di prestare attenzione e segnalare eventuali presenze sospette, soprattutto in orario notturno.