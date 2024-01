I ladri tornano in azione: abitazioni nel mirino

I ladri tornano a colpire sulla spiaggia di velluto. Un tentato furto a Scapezzano e un colpo a segno in via Pierelli. Sono tornati in azione i topi di appartamento che, pochi giorni prima delle festività natalizie avevano messo a segno numerosi colpi in appartamenti di diversi quartieri della città e nell’hinterland. Ad entrare nel mirino erano state sia abitazioni isolate che condomini. In un caso erano stati messi in fuga dal rientro improvviso del proprietario che, appena entrato aveva sentito l’odore del frollino: erano ignoti che tentavano di smurare la cassaforte. Due giorni fa un colpo è stato messo a segno nel quartiere di Vivere Verde dove i ladri sono entrati dopo aver forzato la porta d’ingresso. Al momento del furto in casa non c’era nessuno. Ad accorgersi sono stati i proprietari che, al loro rientro hanno trovato l’appartamento completamente sotto sopra. I malviventi avevano cercato ovunque a caccia di gioielli e contanti: si sono impossessati di monili in oro per il valore di qualche centinaio di euro. Evidenti i segni di effrazione lasciati dai ladri che hanno danneggiato anche la porta d’ingresso. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Nemmeno un mese fa i ladri avevano ripulito un appartamento nella stessa via, sempre quando i proprietari non erano in casa. Anche in quell’occasione si erano impossessati di monili e contanti per un valore di qualche migliaio di euro. Riflettori accesi sulla sicurezza nel quartiere di Vivere Verde dove poco prima di Natale un’anziana è stata anche rapinata a poca distanza dal parco della Pace. Alla donna era stata strappata la borsa ed era stata spintonata a terra dal rapinatore che si era messo in fuga.

Un colpo è stato invece tentato nella frazione di Scapezzano dove i ladri hanno cercato d’introdursi in una casa isolata: ad accorgersene sono stati i proprietari che, allarmati dai cani che hanno iniziato ad abbaiare senza sosta, hanno acceso le luci mettendo in fuga i malviventi. Il giorno seguente il proprietario ha trovato la rete di recinzione dell’abitazione tagliata in un punto che confina con un campo adiacente. Due colpi che potrebbero fare capo agli stessi responsabili. In questi giorni sono state diverse le segnalazioni di persone sospette che si aggirano negli atri di alcuni condomini con la scusa di richiedere abiti usati. L’allarme è passato dai social per mettere in guardia più persone possibili.