I ladri tornano nelle scuole: fanno solo danni

I ladri tornano nelle scuole, doppio colpo nel week-end alla Marchetti e alla Fagnani. Ignoti hanno cercato d’introdursi nella scuola media di via dei Gerani, accedendo da una porta finestra presente ai piani superiori, ma l’allarme li ha fatti desistere e li ha messi in fuga. I malviventi non hanno avuto nemmeno il tempo di poter accaparrarsi, come già avvenuto in passato, gli spicci dei distributori di bibite e merendine. Bottino magro anche alla Fagnani dove i ladri sono entrati, sempre nel week-end, ma oltre ai segni di effrazioni, non ci sarebbero state altre tracce del furto. I malviventi non hanno rubato nulla. Era più di un anno che ignoti non prendevano di mira le scuole della città dove in passato avevano rubato computer, televisori, ma anche attrezzi dai laboratori, per non parlare degli spiccioli presenti nei distributori di merende che, in più occasioni erano stati manomessi per rubare le monete. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Non solo scuole, a finire nel mirino dei ladri è stata anche un’abitazione di Montemarciano, dove ignoti hanno cercato di introdursi in un’abitazione della Gabella. Per entrare hanno tagliato la recinzione e hanno aperto una porta, approfittando del buio e dell’assenza di persone che potessero notare movimenti sospetti. I ladri non avevano pianificato tutto: nell’abitazione era presente il cane dei proprietari che, fermo davanti alla porta ha iniziato a ringhiare e abbaiare mettendoli in fuga. L’accaduto è stato diffuso sul web dove i cittadini vengono invitati a prestare attenzione, anche alla luce di auto sospette che sono state notate in prossimità di piazza Indipendenza.

Nei giorni scorsi i topi di appartamento avevano colpito sulla spiaggia di velluto, in un’abitazione di via Tevere, sempre di notte. Si erano introdotti arrampicandosi attraverso le grondaie presenti nel palazzo. Ad accorgersi dell’accaduto erano stati i proprietari una volta rientrati in casa dopo aver trascorso la serata insieme ad alcuni amici. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Lo stesso appartamento era già stato ripulito in passato, così come quello adiacente. Gli inquirenti indagano anche per capire se gli autori dei furti di Montemarciano e Senigallia, che hanno colpito sempre di notte e con lo stesso modus operandi, possano essere gli stessi. Non è infatti raro che in città alcune bande mettano a segno una raffica di colpi per poi far perdere le proprie tracce.