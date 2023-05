I lampioni storici saranno restaurati

Saranno restaurati da una ditta specializzata i novanta lampioni in ferro battuto di via Pergolesi e strade limitrofe che caratterizzano l’aspetto storico e architettonico della parte antica della città. Resta invece ancora da sciogliere il problema dei lampioni ammalorati e provvisoriamente ancorati nel cemento (perché a rischio tenuta) lungo viale della Vittoria. Per sostituirli si dovrebbe andare a fondo e scavare sotto dove si trovano sottoservizi e radici delle piante. "L’intervento che riguarda il centro – spiegano dall’amministrazione comunale – è finanziato da JesiServizi che ha in gestione la pubblica illuminazione e rientra nell’ambito delle opere migliorative dell’appalto sul passaggio al led dell’intera rete degli impianti luce cittadini. Anche nei lampioni in ferro battuto erano state sostituite infatti le lampade al sodio con quelle di ultima generazione che garantiscono una illuminazione diretta sulla strada senza più dispersione in alto e dunque abbattendo inquinamento luminoso e consumi. Per il tempo necessario all’intervento di restauro, che procederà a stralci, i lampioni rimossi saranno sostituiti da faretti provvisori al fine di garantire l’illuminazione notturna".