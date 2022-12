I lavoratori Ducops in sciopero "Stipendio inferiore ai 400 euro"

"Lavoratori sottopagati: ora basta", così la Filcams Cgil di Ancona annuncia lo sciopero, martedì prossimo dei dipendenti della Ducops Service un’azienda umbra di servizi di logistica e cleaning nata nel 1975 e che fornisce supporto alle imprese nell’analisi dei flussi logistici interni. Opera anche Jesi e si occupa dei lavori di magazzino all’interno di una ditta che distribuisce farmaci (Farmacentro).

Martedì prossimo, quindi, i trenta lavoratori entreranno in sciopero. Lo stesso giorno è previsto un presidio davanti alla sede dell’azienda, in via Di Vittorio 13, dalle 10 fino alle 12. Le ragioni della protesta sono legate alla richiesta di un "miglioramento delle condizioni lavorative sia economiche sia di organizzazione del lavoro - fanno sapere dal sindacato - : a questi dipendenti, infatti, viene applicato un contratto peggiorativo rispetto a quello applicato ai lavoratori dell’azienda committente" spiegano dal sindacato.

"La mobilitazione è necessaria – dichiara Raffaella Angalone, Filcams Cgil Ancona - perché sono in ballo i diritti di lavoratori che, da anni, percepiscono uno stipendio inferiore fino a 400 euro al mese rispetto ai colleghi dell’azienda committente. E si andrà avanti fino a quando non ci saranno risposte adeguate".

sa.fe.