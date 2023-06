I lavori al palas da 4,3 milioni

"La maggioranza, nel totale disinteresse dell’opposizione, nemmeno presente in aula, ha deliberato un nuovo importante passo in avanti per li lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri". Così il sindaco Daniela Ghergo in riferimento al fatto che "è stato deliberato dalla maggioranza, con l’assenza in aula della minoranza, l’inserimento dei Lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport nel programma triennale delle opere pubbliche per 4,3 milioni, sancendo così l’impegno formale alla realizzazione dei lavori". "Nella medesima seduta consiliare- aggiunge - la maggioranza ha deliberato di procedere alla presentazione della richiesta di accensione di un mutuo presso l’Istituto del Credito Sportivo, accedendo al bando Sport Missione Comune 2023. L’importo per il quale verrà richiesto il mutuo è pari a 2 milioni e 350mila euro da restituire in 30 rate semestrali, ma gli interessi non saranno dovuti, con un grande risparmio per le casse comunali. Ora si attende il nulla osta del Coni per accedere subito al mutuo. Nel frattempo gli uffici stanno procedendo alla verifica del progetto esecutivo. Al termine di questo iter, complesso ma necessario, si potrà procedere all’avviso pubblico per l’assegnazione lavori".