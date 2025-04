"I lavori alle Giulio Cesare non si sono fermati. Saranno presto completati senza perdere fondi"

Dopo le perplessità mosse dal capogruppo di Ancora, Vola e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, l’amministrazione sgombera il campo dagli equivoci e, sulla realizzazione del nuovo polo scolastico del centro, chiarisce: "Nessuno stop ai cantieri di via della Repubblica". La struttura accoglierà la media Cesare, l’elementare Leopardi e la materna Peter Pan. Dal Castello si sottolinea che "i lavori sono sempre proseguiti, anche se c’è stata una sospensione parziale della realizzazione del nuovo edificio nella zona a monte, dove un tempo sorgeva la Giulio Cesare. Qui è stata infatti trovata una fonte inquinante, probabilmente legata al vecchio sistema di alimentazione del riscaldamento: il cantiere è rimasto sempre in attività per provvedere all’eliminazione dell’inquinamento e le operazioni di bonifica sono in fase di completamento", spiegano. E ancora: "Nella porzione di edificio di via Leopardi, dove è stata conservata la parte storica della vecchia scuola elementare, i lavori di consolidamento strutturale sono proseguiti come da programma, tanto che si sta allestendo la nuova copertura". Sui finanziamenti, si è letto in una nota, già nell’ottobre scorso il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi aveva "illustrato una delibera in cui è chiaramente spiegato che i fondi per 3,3 milioni di euro, inizialmente previsti come fondi Pnrr, passavano sotto la competenza del Ministero dell’Interno. A questi si aggiungono fondi Gse per 1,2 milioni di euro, cui vanno sommate risorse già in possesso dell’Ente. Completate le lavorazioni già finanziate si potrà procedere se necessario all’accensione di un mutuo". Da ultimo, non lesinando una stoccata all’opposizione, l’amministrazione tiene a specificare che "i lavori stanno procedendo velocemente, verranno completati al più presto senza il rischio di perdere fondi, tra l’altro non più Pnrr e Falconara potrà finalmente vedere consegnata un’opera di fondamentale importanza per la comunità".