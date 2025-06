"I lavori all’impianto crematorio iniziano il 27 giugno, nessun ritardo"

Nessun ritardo e nessun intoppo, la road map per la realizzazione dell’impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle verrà rispettata. E per la prima volta c’è una data ufficiale per la partenza dei lavori: il 27 giugno prossimo. La precisazione è arrivata dall’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, che chiarisce la questione legata al posticipo di 18 giorni della progettazione definitiva dell’opera; posticipo scritto nero su bianco su una determina pubblicata nell’albo pretorio comunale la settimana scorsa. Una questione tecnica che non modifica la sostanza: "Abbiamo semplicemente concesso una proroga di 18 giorni a Ubaldi (la ditta che si occuperà della realizzazione della struttura, del sito dove verranno inseriti i forni, prima uno e poi nel corso dei prossimi anni il secondo, ndr.) per la sola progettazione _ spiega Tombolini _. Tutto ciò però non va a compromettere l’inizio lavori, previsto da cronoprogramma iniziale per il 27 giugno prossimo". Progettazione e via dei lavori sono stati dunque inglobati in un solo pacchetto e realizzati dalla stessa ditta, per cui alla fine il presunto ritardo del via dei lavori per ora è stato annullato. Manca meno di un mese dunque alla fase del ‘non ritorno’, un periodo limitato entro cui il Comitato ‘Aria Nostra’ avrà poco margine di intervento per bloccare, almeno temporaneamente, il via dei lavori. L’ultima chance a favore di ‘Aria Nostra’ a questo punto resta il faccia a faccia che una sua delegazione avrà la mattina del 10 giugno prossimo con il sindaco. In un’intervista rilasciata al Carlino alcune settimane fa il primo cittadino aveva dichiarato che il progetto andava avanti e che lui e i tecnici sarebbero stati in grado di spiegare bene l’anima del progetto rassicurando tutti sotto il profilo ambientale.