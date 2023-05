I lavori per Ponte Garibaldi entrano nel vivo

Il ponte Garibaldi è finanziato, lo ha annunciato ieri il vice commissario per l’alluvione ingegner Stefano Babini presente insieme all’assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi, il presidente del Consorzio di Bonifica Claudio Netti, il sindaco Massimo Olivetti accompagnato dall’assessore Elena Campagnolo nel sopralluogo di ieri mattina per fare il punto sui lavori della messa in sicurezza del fiume, del ponte Garibaldi e del ponte ciclopedonale provvisorio che dovrebbe essere transitabile già dai primi giorni di giugno.

"Quella del ponte Garibaldi è una partita finanziata per 4 milioni di euro – ha spiegato Babini – ma non è escluso che potrebbero arrivare altri finanziamenti. Rispetto al progetto iniziale ci saranno necessarie modifiche sulla viabilità a causa di qualche innalzamento, ma vogliamo dare una soluzione definitiva".

I fiumi nelle Marche hanno retto al forte urto causato dalla perturbazione che ha imperversato sulla spiaggia di velluto e il suo hinterland nella giornata di martedì: "Abbiamo portato avanti in questi mesi 4 milioni e mezzo di lavori di ripristino e consolidamento – spiega l’assessore Aguzzi - la riprova c’è stata l’altro giorno, hanno retto benissimo. Porteremo avanti il dragaggio del tratto di fiume compreso tra i due ponti, poi il secondo step sarà su via Tevere, dove sarà effettuato un consolidamento degli argini come per le zone più a rischio, il tutto per mettere in sicurezza sicurezza la città".

I lavori fatti riguardano Misa e Nevola: "Stiamo effettuando la progettazione delle due vasche di colmata una a monte di Passo Ripe, sul Nevola e l’altra a Pianello di Ostra, sul Misa che conterranno nuove forti e potenziali piene. Inoltre c’è quella di Bettolelle che è in fase di definizione e entro l’anno sarà finita. E stiamo lavorando anche a uno studio sul nuovo sistema di allerta meteo più adeguato a fenomeni estremi per intervenire in maniera sempre più forte e mettere in sicurezza questo territorio – spiega Aguzzi – molte di queste situazione erano state pensate diverse anni fa ma poi non sono state portate avanti". Al lavoro anche la Giunta per cercare di arginare le problematiche legate al fosso Sant’Angelo che martedì è tracimato causando allagamenti.

"Ieri (giovedì, ndr) abbiamo deliberato in Giunta l’incarico di studio per aprire tombinatura fino al mare dove il fosso si restringe e va aperto – ha spiegato Olivetti -. Valuteremo con la Regione come togliere la tombinatura, lo scarico andrà in mare come succede per altri fossi. Per me in questo momento ci sono delle priorità e sicuramente una di queste è la sicurezza dei cittadini, la serenità di coloro che si trovano nelle vicinanze del fosso e subiscono allagamenti proprio com’è avvenuto martedì".