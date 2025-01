"I lavori su Viale Montessori verso la conclusione. E’ un’opera importante per il centro storico"

Viale Montessori, lavori in fase di completamento. Ne da notizia il gruppo consiliare Chiaravalle Domani, ricordando che sono svolti nell’ambito di "un generale programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza iniziato nel 2019". Gli interventi riguarderanno la sistemazione dei giunti, delle pavimentazioni e di alcune parti in cemento armato. Ma si provvederà anche alla sistemazione dei muretti e alla riqualificazione degli spazi verdi.

Il Viale, lungo circa 400 metri e largo 20, è un’opera di vitale importanza per la città, con la sua funzione di ampio parcheggio ubicato nei pressi del centro storico. Nello dettaglio dei lavori: nell’area pedonale tra Corso Matteotti e via Fratelli Bandiera sono previsti il rifacimento dei giunti di dilatazione con giunti in gomma vulcanizzata di sotto-pavimentazione, la realizzazione di nuove canalette per la raccolta delle acque superficiali di scorrimento e il rifacimento della pavimentazione con effetto "ghiaia vista"; nell’area carrabile tra via Fratelli Bandiera e Viale della Vittoria, il rifacimento dell’asfalto ammalorato; in tutta la struttura, il ripristino delle parti in cemento armato degradate.

Progetto finanziato con fondi comunali e regionali per 300mila euro.