I Leoni del Garda rilanciano per Ionita: Salò (Brescia), Lecco tema portieri

SALÒ (Brescia)

Il campionato cadetto è già partito, ma questi sono i giorni più caldi del mercato. La matricola FeralpiSalò è impegnata sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Per quel che riguarda le partenze, dopo il passaggio del bomber Simone Guerra alla Juventus Next Gen, potrebbe tornare subito in C anche Matteo Di Gennaro, a lungo seguito da Padova e Vicenza, ma ora vicinissimo alla Carrarese.

Fronte arrivi: l’obiettivo è Artur Ionita, calciatore del ’90 il cui inserimento dal Pisa consentirebbe al centrocampo gardesano di spiccare un deciso salto di qualità. Non c’è però solo la compagine di Stefano Vecchi a cercare la quadratura del cerchio. In questo momento si pongono in evidenza Cremonese e Como, che sono intenzionate a perfezionare il gruppo che nella prima giornata non ha convinto. I lariani insistono per raggiungere Simone Verdi e Marco Benassi, due giocatori abituati alla serie A, mentre i grigiorossi devono trovare una collocazione ai partenti Okereke e Valeri per poter raccogliere, magari, i fondi necessari per inserire una punta.

In casa Lecco i rinforzi sono Gugliemotti, Lemmens, Di Stefano, Fiordilino e Novakovich. Per il ruolo di portiere si cerca uno fra Branduani e Pissardo.

Luca Marinoni