I liceali del Rinaldini 40 anni dopo. Nel ricordo del compagno morto e dei rimbrotti dei professori

´I migliori anni della nostra vita´, forse, sono sempre quelli che furono. Tra pacche sulle spalle e gite fuori porta, in sella a un motorino che puzzava di miscela. Una cartella sulle spalle portata svogliatamente e tanti, troppi sogni in testa. Chissà se quei sogni i ragazzi della quarta ginnasio del ’78 li hanno realizzati tutti. I 23 ex studenti del liceo classico Rinaldini si sono ritrovati due giorni fa al SopraVento di via Offagna, a Posatora. Sono arrivati al ristorante tutti alla stessa ora, ma stavolta, a suonare, non è stata la campanella d’istituto.

Ha trillato invece quella della memoria, tra sorrisi, abbracci, lacrime e aneddoti. E chi l’avrebbe mai detto che dopo la maturità nell’83, a distanza di 40 anni esatti, quella classe si sarebbe ritrovata ancora. Qualche ruga in più, ma fa niente. Al tavolo del ristorante c’erano Daniela Baldini, Eleonora Rinaldi, Andrea Burattini, Maria Rita Tancredi, Roberto Staffolani, Roberto Pierani, Antonella Bozzi, Ilaria Ciarletta, Alessandra Maltoni, Francesca Rossini, Fabiana Beccaceci, Francesca Sorbatti, Gigliola Giulietti, Adelina De Cosmo, Luca Fanciulli, Barbara Neri, Alberto Cagliozzo, Claudia Marinucci, Claudia Giammarchi, Michele Miglione, Sabina Bruschi e Luca D’Andrea. Tuffo al cuore quando Roberto Pierani ha letto lo scritto di Alberto Cagliozzo, che ha ricordato il suo compagno di banco, Michele Mariani, morto per covid qualche anno fa. Ma Michele, architetto e docente di arte, era comunque lì con loro. D’altronde, quei 23 ragazzi non si sono mai sperduti. A unirli, i tanti aneddoti che hanno animato la cena. Nei ricordi della sezione A, una giovanissima Marina Magistrelli (nota penalista ed ex senatrice, ndr) quando insegnava religione al Rinaldini. Ma anche i bei voti, le note di classe, le versioni di greco e latino che tenevano gli studenti con il fiato sospeso per nove mesi all’anno. Al SopraVento, qualcuno ha portato anche dei vecchi diari. Pagine ingiallite di storia, con i compiti e le materie del giorno dopo. Scritte a tratti incomprensibili, giustificazioni e marachelle di 40 anni prima. E quanti momenti insieme a giocare a pallone. Studenti e professori scendevano in campo nel tempo libero con la divisa bianco rossa della scuola. In quarto e quinto ginnasio, ma anche dal primo al terzo, fino al diploma, gli alunni di via del Canale, per fare gol, vestivano una divisa tutta loro. Eccola l’Ancona d’altri tempi. Quella dei prof Filippi e Giorgi (di ginnastica), Fancello (di filosofia), di Giuliana Cavezzali (che insegnava latino e che è deceduta tempo fa) e del prof Piazza, di italiano. Indelebili le docenti Belvederesi e Fiorani, severe ma giuste, che insegnavano matematica e fisica. Al ginnasio, le femmine portavano tutte il grembiule nero, i maschi no. E quanti ricordi con la mitica prof Liberatore, una delle temutissime istituzioni del Rinaldini. Nicolò Moricci