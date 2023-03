I limiti di velocità non sono da alzare

In questo periodo, si sta affrontando il tema dei limiti di velocità, esistono due tipi di persone: coloro che preferiscono l’alta velocità e quelli che, per prudenza, vanno più lentamente. Quest’ultimi, non avranno problemi in quanto la loro velocità equivale già a quella che si vorrebbe applicare, infatti, a causa del traffico e dei numerosi incidenti, il limite di velocità consentito probabilmente diminuirà in modo considerevole. In particolare, quando andiamo in vacanza, durante il viaggio, si incontrano spesso molti incidenti lungo la strada e questo porta ad allungare i tempi per raggiungere la destinazione. Però, ci sono altre persone, che non gradiscono questa decisione in quanto sono abituate alle alte velocità in auto; alcuni giornalisti li hanno intervistati chiedendo loro se gli andasse bene questa decisione, diversi hanno risposto arrabbiati che vorrebbero, invece, aumentare il limite di velocità poiché altrimenti arriverebbero al lavoroscuola in tempi biblici. Quando guidano, i nostri parenti sono soliti andare piano, giacché vi sono molti ostacoli come buche e impedimenti; a volte, sentiamo i nostri genitori che discutono sulla condizione delle strade che rallenta di molto i tragitti giornalieri. Secondo noi questa decisione è giusta perché evita la maggior parte degli scontri automobilisti, incidenti sempre più frequenti in quanto vi sono molti più giovani che hanno la patente rispetto a prima e quindi si usa di più l’auto nei momenti più pericolosi: dopo le serate o quando si è più nervosi.

Lorenzo Amato ed Edoardo Bugari, 3A