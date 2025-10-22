I locali del porto nel mirino. Doppia spaccata nella notte, i ladri portano via soldi e cibo. Un terzo colpo non è riuscito

Raid nei locali del porto, i ladri mettono a segno due spaccate e scappano con soldi e viveri. È accaduto tutto nel giro di una mezz’ora tra l’1.30 e le 2 di ieri mattina all’interno dello scalo. Obiettivo dei malviventi il bar Samudra all’angolo di palazzo Trionfi – tra l’ingresso del porto dello scalo Vittorio Emanuele e l’ufficio postale – e il ristorante la Bitta. Nel complesso un bottino di circa 3mila euro, forse anche meno, ma il bilancio è reso più grave dai danni che i ladri hanno provocato, in particolare nel bar all’ingresso del porto: "Hanno sfondato la porta con un palo o una pietra e poi uno è entrato e l’altro è rimasto fuori – ci racconta l’addetto in servizio ieri mattina al bar – Una volta dentro hanno preso la cassa senza toccare altro, poi il ladro è uscito dal buco prodotto nella vetrata e sono scappati. Il nostro circuito di videosorveglianza ha ripreso la scena, le immagini le hanno prese quelli della polizia. Da quanto abbiamo potuto vedere erano due giovani, uno basso e molto giovane, quello che è entrato dentro il bar. Il bottino? Dentro c’erano circa 2mila euro, forse qualcosa in più".

Resta da capire se la striscia di colpi sia partita lì oppure al ristorante di Marinella Manganelli, titolare della Bitta: "Ormai non so più cosa fare – ammette sconsolata la Manganelli – venti giorni fa abbiamo subìto un altro furto con spaccata e allora i danni sono stati consistenti e in generale da quando gestisco questo locale i ladri saranno entrati almeno una mezza dozzina di volte. Stanotte (ieri notte, ndr) almeno non mi hanno sfondato la vetrata del gazebo esterno, da dove sono riusciti a entrare, poi hanno rotto la porticina che immette nel nucleo principale. Hanno agito con calma, come l’altra volta, anche se nel locale, anche di notte, teniamo sempre le luci accese, e comunque nessuno si è accorto di nulla. Se ne sono andati con i soldi del fondo cassa, più o meno 3-400 euro in tutto, e poi hanno preso prodotti alimentari, pane, biscotti, formaggio. Sì, ieri sera (l’altra sera, ndr.) il ristorante era operativo e ha chiuso verso mezzanotte e mezzo; tempo un’ora e quelli sono entrati, probabilmente hanno atteso il momento propizio. Qui in porto c’è sempre gente particolare che gira, alcuni sono disperati e cercano di tirare avanti come possono".

La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere e ha avviato un’indagine per individuare i responsabili delle due spaccate. Colpi che sarebbero diventati tre se i balordi fossero riusciti a entrare anche nel bar ristorante Manganelli, attiguo alla Bitta e di proprietà del fratello di Marinella Manganelli. Il sistema d’allarme e il troppo movimento creato durante la doppia spaccata li hanno convinti a mollare almeno quel raid.

Pierfrancesco Curzi