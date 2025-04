"I love riù", la festa del riuso al Cardeto. Ci saranno le cinque ludoteche regionali

Una giornata di festa, giochi e laboratori creativi per bambini e famiglie nel cuore verde di Ancona: domenica 27 aprile, il Parco del Cardeto ospita "I love riù", la festa delle Ludoteche del Riuso della Regione Marche. "Con questo evento - dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Marche, Stefano Aguzzi - vogliamo sensibilizzare le nuove generazioni al tema del riutilizzo delle cose e di materiali altrimenti destinati a diventare rifiuti, in contrapposizione alla dilagante cultura dell’usa e getta. Le 5 ludoteche regionali del riuso (Riù), una per Provincia, sono state istituite con legge regionale e sostenute annualmente con finanziamenti dedicati dalla Regione Marche, aumentati negli ultimi anni, investendo, così, sul potenziale delle nuove generazioni". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ancona e organizzata dal Comune di Santa Maria Nuova - titolare del coordinamento della rete delle Ludoteche Riù - vedrà protagoniste le strutture di Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro, Santa Maria Nuova e Tolentino. Ciascuna ludoteca allestirà due angoli di gioco e laboratori creativi lungo i suggestivi sentieri del parco: grazie a una speciale mappa, i bambini potranno esplorare liberamente il percorso e scegliere le proposte che più li incuriosiscono. Gli spazi saranno attivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. La partecipazione è libera, gratuita e non richiede prenotazione. Ad arricchire il programma della giornata sarà, nella mattinata, anche un corso di formazione rivolto a educatori e insegnanti.