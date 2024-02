"I luoghi di Marco Polo ieri e oggi"

Un veneziano sulle orme di Marco Polo. E come lui, novello ‘ambasciatore d’Oriente’. E’ Mario Cimarosti, cinquant’anni, di cui la metà spesi a percorrere la leggendaria ‘Via della Seta’ (e dintorni), lo stesso itinerario seguito dal suo illustre concittadino, di cui ricorrono i 700 anni della morte. Un grande viaggiatore che il 15 marzo (ore 18.30, ingresso libero prenotando allo 07157892) racconterà la sua esperienza alla Mole di Ancona.

Cimarosti, può anticiparci qualcosa sull’incontro?

"Presenterò una ‘rivisitazione’ dell’itinerario di Marco Polo, studiato sul ‘Milione’, mettendo a confronto i luoghi com’erano una volta e come sono adesso. Utilizzerò anche foto e video in alta risoluzione realizzati con un drone. Si vedrà ad esempio Samarcanda, dove andrò in primavera per ricevere dal sindaco l’onorificenza di ‘Ambasciatore d’Oriente’".

Come si sono svolti i suoi viaggi?

"Ho iniziato nel 2000, e da allora ogni anno ho scelto una destinazione. Ho percorso 24.441 chilometri, come Marco Polo, e il viaggio è durato quanto il suo. In realtà in alcuni luoghi sono tornato più volte. Ho visitato Paesi come Mongolia, Armenia, Russia, Georgia, Azerbaigian, Uzbekistan, Turchia... Ho viaggiato sui mezzi più diversi, anche la Transiberiana da Mosca, arrivando a Pechino dopo aver attraversato la Siberia e il deserto del Gobi. In Cina sono stato a Suzhou, ‘la Venezia d’Oriente’, con i suoi ponti e i suoi canali. C’è un gemellaggio tra le due città, in onore di Marco Polo".

Momenti difficili?

"La prima volta in Uzbekistan. Viaggiavamo su una vecchia auto di fabbricazione sovietica, che si ruppe in mezzo al deserto del Kizilkum, il ‘deserto rosso’. Dormii nella tenda di un pastore Karakul, quelli che allevano le pecore da cui si ricava la lana di Astrakan. Invece a Samarcanda una volta mi portarono a un matrimonio. Racconterò dunque di come sono i matrimoni in Uzbekistan. Sono stato nei luoghi attraversati da personaggi come Gengis Khan, Alessandro Magno, Tamerlano... Ho scritto anche un libro, ‘Ai confini dell’Asia’, sui miei viaggi. Non una guida turistica, ma il racconto delle emozioni provate durante i miei viaggi".

Ma la passione per Marco Polo come è nata?

"A scuola, da bambino. Per noi veneziani è un mito. Pensi che mio padre era vetraio di Murano, mia madre una sarta. A Sheki, in Azerbaigian, ho visitato il palazzo dei Khan, che ha delle bellissime vetrate. La guida mi ha detto che sono state fatte a Murano. Mi sono sentito a casa".

Raimondo Montesi