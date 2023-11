I lupi arrivano al Pinocchio. Sbranate galline e gatti: "Cos’altro deve succedere?"

Una gallina e una gattina sbranate. E’ allarme lupi al Pinocchio, la zona delle campagne, quella che si spinge fino a via Alpi, a via del Golfo, arrivando quasi al Ghettarello. Da fine ottobre ad oggi il proprietario di un orto ha fatto già diversi incontri ravvicinati, uno anche in pieno giorno, alle 10, gli altri ripresi dalle telecamere che ha installato nel perimetro del terreno. "Cosa altro deve succedere? - chiede il cittadino, che preferisce rimanere anonimo perché diversi animalisti lo hanno attaccato verbalmente per difendere il lupo – Adesso basta, bisogna intervenire. Questi animali non hanno timore dell’uomo, si avvicinano anche con me presente". Sarebbero almeno tre gli esemplari avvistati in zona e per i quali si è diffuso anche un tam-tam sui social. L’ultima preda, che risale a tre giorni fa, è stata una gattina bianca, una dei micetti che il proprietario dell’orto ha nel suo terreno. "I miei gatti – spiega – sono tranquilli, non hanno paura né dei cani né dei lupi, nemmeno dei petardi, il lupo non ha fatto fatica a prenderla". La telecamera lo ha immortalato mentre se la portava via tra i denti. La gattina stava bevendo e il lupo ha approfittato del momento per catturarla. A fine ottobre un lupo è apparso sempre nella zona dell’orto, al Pinocchio, alle 10, di giorno. "Io ero lì presente – racconta il proprietario dell’orto – ha superato due reti per prendermi le galline e ne ha uccisa sicuramente una. Le altre si sono disperse. Io mi sono avvicinato pensando che si allontanasse, fino ad un paio di metri da lui, ma non era per nulla turbato. La situazione è fuori controllo". In un altro video, sempre di fine ottobre, le telecamere riprendono due lupi che corrono via, dopo le 21. In un altro ancora, attorno alle 20, un lupo solitario tenta di prendere un animale che però riesce a scappare, anche quello sembra un gatto. L’orto è recintato ma i lupi scavano e passano sotto rete. "Se segnaliamo a chi di dovere – conclude il cittadino - ci dicono che dobbiamo alzare le recinzioni o farne di più tecniche ma anche un recinto ci vuole del tempo a farlo e ha costi notevoli. Occorrerebbe creare una mappatura per segnalare la loro presenza e capire fin dove si sono spinti".