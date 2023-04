I Maestri del Lavoro Ecco le stelle al merito per chi si è distinto

Più di 30 Maestri del lavoro nelle Marche: 32 per l’esattezza. Il regio decreto 3167 del 1923, stavolta, ha fatto tappa nella provincia di Ancona, con 8 insigniti. A Pesaro Urbino, invece, di maestri del lavoro se ne contano 5. A Macerata, ve ne sono 9, mentre nella provincia di Fermo sono soltanto 3. Sette ad Ascoli Piceno. Come ogni anno, torna dunque il conferimento della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 3167 del 30 dicembre 1923. Come da tradizione, saranno mille i lavoratori dipendenti su una platea di oltre 18 milioni di lavoratori, ai quali vengono riconosciute perizia, laboriosità, buona condotta morale e che abbiano contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali o delle misure di sicurezza, capacità di preparare le nuove generazioni. Tuttavia, sebbene la nomina decorrerà dal 1° maggio, beh, la consueta cerimonia per la consegna della Stella e dell’attestato avrà luogo il prossimo 5 dicembre, in concomitanza della celebrazione dei cento anni della "Stella al Merito". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha già calendarizzato una specifica "Giornata della stella al merito del lavoro". Ecco tutti gli insigniti: ad Ancona, ci sono Giuseppe Verdolini (Siae), Liliana Quercetti (Paima di Osimo), Stefano Pasquini (Fincantieri), Francesco Papi (Carni società cooperativa agricola), Renzo Lodovici (Fedrigoni di Fabriano), Paola Landi (General Impianti), Ivo Benigni (Cnh di Jesi), Lina Binci (Paima di Osimo), Claudio Tempera, Maria Traini, Catia Spinelli, Adriano Pistolesi, Monica Marini, Ivana Merli, Luigina Argilli, Franco Federini, Adorno Ferretti, Rosario Capparuccia, Fausto Baldarelli, Patrizia Cappelli, Patricia e Stefania Del Moro, Patrizia Mezzolani, Irma Tabacco, Saura Romagnoli, Massimiliano Piampiani, Massimo Montesi, Giorgio Giorgetti, Marco Di Luzio, Luigi Carpiceci, Graziano Ciurlanti.