I maestri dell’arte contemporanea per il centro Cart di Falconara

Falconara come piccola capitale dell’arte contemporanea. L’obiettivo è ambizioso, ma la giunta del sindaco Stefania Signorini ci crede. Lo ‘strumento’ è il CART, Centro documentazione ARTe contemporanea, nella centrale piazza Mazzini, destinato a un’intensa attività espositiva, e impreziosito da una mostra (quasi) permanente di grandi Maestri. Alcuni sono già presenti: Mannucci, Valentini, Tamburi, De Vita, Bruscaglia, Battistoni, Cintoli, Bompadre. Altri, come Licini, arriveranno. Da dove? A spiegarlo è Stefano Tonti, vero factotum del progetto: "Chiederemo in prestito opere a enti museali, archivi, agli eredi e in certi casi agli stessi artisti. Diventeremo così referenti di musei di città come Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Jesi e Gradara, che riconosceranno così il nostro ruolo istituzionale. Sarà una collezione di referenza, non di proprietà. Chi vedrà un’opera esposta al CART potrebbe essere stimolato a recarsi nel museo da dove proviene. La mia direzione intende dare un taglio scientifico a questo spazio e alle iniziative che saranno organizzate, valorizzando la posizione di Falconara, centrale rispetto alla regione". Tonti ha con sé il catalogo della Biennale 2011 curata da Sgarbi. In fondo, in un capitolo dedicato a piccoli ma significativi musei di arte contemporanea spicca proprio il CART. "Anche Sgarbi ci ha dato credibilità come centro dedicato all’arte dell’ultimo Novecento".

D’altronde il ‘nuovo’ CART, che ospita anche una biblioteca e un caffè letterario, prosegue un impegno iniziato nel 2009, quando Signorini era assessore alla cultura: "Con Tonti abbiamo organizzato mostre mai viste a Falconara, e ora, dopo la pandemia, vogliamo ripartire, pensando anche agli studenti, che hanno bisogno di un intervento didattico di mediazione per avvicinarsi all’arte contemporanea".

Intanto il CART sfodera il ricco programma dei prossimi mesi, che include mostre di Carlo Cecchi (dal 6 al 31 ottobre), Cesare Iezzi (26 gennaio - 25 febbraio), Paolo Annibali (8 marzo - 14 aprile), Oscar Piattella (27 aprile - 9 giugno) e Stefano Di Stasio (22 giugno – 15 agosto). Dall’11 novembre al 14 gennaio saranno esposte opere della collezione di Armando Ginesi.

Raimondo Montesi