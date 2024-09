I "Malèfici" di Dario Vergassola. Musical in scena al teatro Pergolesi

Un musical per bambini firmato da Dario Vergassola. E’ quanto propone questo pomeriggio (ore 18) il ‘Festival Pergolesi Spontini’ al Teatro Pergolesi di Jesi. ‘Malèfici’, adatto a un pubblico dai 5 anni in su, è diretto da Manuel Renga, con i testi scritti dal noto comico, scrittore, attore e cantautore. Lo spettacolo racconta com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe, e perché sono diventati così. "Ognuno – spiega Vergassola nelle note al musical – racconta il suo disagio nel sentirsi cattivo o addirittura nel fingersi più cattivo di quello che è. I quattro anti-eroi protagonisti dello spettacolo (La Regina cattiva, Il Gran visir, la Strega del Mare, il Lupo delle fiabe, ndr), si trovano nell’ascensore di un palazzo, senza sapere di essere diretti tutti nello stesso posto, ovvero dall’analista. Ogni piano svela le difficoltà e i problemi che si porta dietro ognuno di loro. L’amicizia che s’instaura diventa una terapia di gruppo. Quando si diventa grandi, si ha voglia di capire quello che c’è dietro le cose, anche dietro un comportamento strano, frutto magari di un disagio che non è stato espresso, di qualcosa che non è andato nel verso giusto. Probabilmente se fossero stati sorvegliati e guidati meglio, i cattivi delle fiabe sarebbero cresciuti bene e oggi vivrebbero anche loro felici e contenti".