"I medici di famiglia sono sotto stress"

"L’organizzazione che conosciamo attualmente e temporaneamente non è sostenibile; mantenere questo sistema vuol dire solo affaticare e demotivare i medici ed aumentare la tendenza all’abbandono del sistema pubblico a favore di condizioni di vita e di lavoro più sostenibili nella sanità privata. Non sono d’accordo che i medici non facciano filtro, anche la loro qualità di vita è drasticamente peggiorata negli anni: sono pochi, sovraccarichi di lavoro e costantemente raggiungibili dai loro pazienti. La globalizzazione delle informazioni non sempre chiare ha creato nei cittadini ansia crescente, richieste di prestazioni specialistiche sempre più complesse e spesso inopportune alle quali diventa impossibile sottrarsi. Se poi queste richieste non vengono soddisfatte, si recano in ospedale passando per i pronto soccorso"