"I miei 10 anni da sindaco: buon vento"

"Domenica prossima concludo il mio secondo mandato da sindaca: 10 anni. Un periodo lungo, intenso, difficile". Valeria Mancinelli, primo cittadino di Ancona dal 2013, presenta il suo commiato alla città affidandolo a un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Poco più di 5 minuti per cercare di tradurre dieci anni di governo: "Ci sono stati momenti belli, come l’inaugurazione del Porto Antico nel luglio 2015, il Passetto, gli Archi, piazza Cavour; altri meno belli come la pandemia quando ho sentito sulle spalle il peso delle responsabilità, con decisioni difficili da prendere e poche ricette. In questi dieci anni Ancona si è trasformata a livello materiale e ha riscoperto la sua identità di città di mare. Pandemia, crisi energetica e aumento dei prezzi hanno solo rallentato il percorso. Ora tutto è in ripresa grazie alla leva potente del Pnrr e dei 60 milioni di euro acquisiti e presto messi a terra".

La Mancinelli ha colto l’occasione per fare dei ringraziamenti: "Un’esperienza appassionante e indimenticabile resa possibile grazie alle persone che hanno lavorato con me, a partire dai dipendenti comunali; alcuni di loro, con cui è nato un rapporto di stima reciproca, hanno fatto un’opera che va oltre il dovere, mettendoci passione. Grazie alla coalizione, agli assessori, a tutta la squadra insomma". E poi un saluto finale: "Il futuro è già iniziato e c’è una nuova classe politica in grado di portarlo avanti con una candidata sindaca su cui sapete come la penso – la Mancinelli fa riferimento a Ida Simonella – Grazie davvero, avanti tutta, buon vento Ancona".